صحيفة: العثور على جثة "طيار الملكة" وزوجته ميتين مع وجود شبهة جنائية

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم العثور على طيار الملكة اليزابيث وزوجته ميتين، مع الاشتباه بقتلهما أو انتحارهما.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور على الطيار توني ميدوز (84 عاما)، وزوجته باولا (83 عاما)، متوفيين في منزلهما بالقرب من باكلبري على بعد ميلين فقط من منزل عائلة كيت ميدلتون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى الطب الشرعي، حيث بدأت تحقيقات في الواقعة التي وصفتها بالجريمة.

يزعم أحد الجيران أن توني وبولا - اللذين كانا لديهما ثلاثة أطفال واحتفلا بعيد ميلادهم الستين في الشهر الماضي - قد توفيا في عملية انتحار.

وخدم الطيار توني مع شركة الخطوط الجوية البريطانية، وفي عام 1979، طار بطائرة الملكة الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى الطيران مع الأميرة ديانا.

و في وقت سابق من يوم أمس أعلنت الشرطة البريطانية، أن سام يانغر نجل رئيس جهاز المخابرات البريطانية أليكس يانغر (إم.أي 6)، لقي حتفه بحادث سير داخل مزرعة خاصة في اسكتلندا.

ولقي سام يانغر ذو الـ22 عاما مصرعه في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، فيما أكدت شرطة اسكتلندا أنها تتعامل مع مقتله باعتباره "غير مفسر"، فيما لا يبدو أن ملابساته مثيرة للريبة.

وقالت الشرطة "طلبت الأسرة احترام خصوصيتها وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به".