الاحتلال يزعم إستعادة رفات جندي قتل خلال معركة مع الجيش السوري

جهينة نيوز:

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن الجيش تمكن من استعادة رفات جندي إسرائيلي فقدت أثاره قبل 37 عاماً خلال معركة السلطان يعكوف مع الجيش العربي السوري.

وقال الناطق باسم الاحتلال: "لقد استعاد الجيش جثمان الجندي المفقود في معركة السلطان يعكوف زكريا بوميل"، مؤكداً أن تم تأكيد الجثمان من خلال الفحص الطبي في معهد أبو كبير في القدس المحتلة".

وأشار إلى أن رفات الجندي الإسرائيلي بوميل وصلت إلى مطار بن غوريون عبر طائرة هبطت في ثلاثة دول لم يعلن عنها الناطق باسم جيش الاحتلال.

ولفت إلى إسرائيل لا زالت تعتبر بأن ثلاثة جنود من جيشها لا زالوا في عداد المفقودين منذ تلك المعركة.

فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير: "إن روسيا بذلت جهودا لتحديد مكان جثة زكريا بوميل الذي أعيدت رفاته إلى "إسرائيل" فيما رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال التعليق.

وقد حدثت معركة السلطان يعقوب بين القوات السورية وقوات الاحتلال الإسرائيلية خلال إجتياح قوات الاحتلال لبنان سنة 1982.