العراق... 25 مليون دولار مكافأة لمن يرشد عن وكر البغدادي

جهينة نيوز:

حددت السلطات العراقية مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود لوكر زعيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي.

وألقى الطيران العراقي، اليوم الأربعاء، منشورات في محافظة الأنبار غربي البلاد تضمنت الإعلان عن المكافأة المالية.

ويحمل المنشور صورة البغدادي وفوقها كتب باللون الأصفر: "قائد داعش في العراق والشام أبو بكر البغدادي"، وتحت الصورة كتب أيضا باللون الأصفر "25 مليون دولار مكافأة مادية للمعلومات التي ترشدنا للقبض عليه".

وفي الجهة الأخرى من المنشور كتب: "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه، بمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره، اتصل بنا أو ارسل لنا رسالة عبر الواتساب".

كما تضمنت المنشورات أرقام هواتف "آمنة" للاتصال والإبلاغ عن زعيم التنظيم وعناصره، بحسب موقع "بابل نيوز" العراقي.