جنود بريطانيين يتدربون على قتل زعيم المعارضة

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فيديو لمجموعة من الجنود يطلقون النار، على مجسم لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن أثناء تدريبات عسكرية

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تحقق في هذا المقطع، الذي ظهر فيه أربعة جنود مظليين يستخدمون صورة كوربن خلال تدريبات لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش البريطاني إنهم على علم بالفيديو ويحققون في الواقعة، مشيرا إلى أن هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، وهو يبتعد كثيرا عن المعايير السامية التي يتبناها الجيش حسب زعم المتحدث متجاهلاً معاير جيش بلاده السامية خلال إحتلال العراق.

كما وصف متحدث باسم حزب العمال السلوك بأنه مثير للقلق وغير مقبول، وأعرب عن ثقته بتحقيقات وزارة الدفاع والتصرف في الأمر.