لافروف: الحرب لم تنته في سوريا ويجب القضاء على أوكار الإرهاب

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الحرب لم تنته في سوريا ويجب القضاء على أوكار الإرهاب، بما فيها إدلب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت، مساء الجمعة، تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز للصحفيين في طائرة متجهة إلى ولاية فلوريدا "تم تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم داعش، وقد تم إعلام الرئيس ترامب من قبل القائم بأعماله باتريك شاناهان بالأمر".

بدوره، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن تصريحات واشنطن حول التحرير الكامل للأراضي السورية من تنظيم "داعش" الإرهابي لا يمكن وصفها بالمقنعة.

سبوتنك