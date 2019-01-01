مسلحون يخطفون سائحا أميركيا وسائقه في أوغندا

جهينة نيوز:

خطف مسلحون مجهولون سائحا أميركيا وسائقه الاوغندي في حديقة وطنية قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الاربعاء.

ويطارد جنود أوغنديون المسلحين الذين خطفوا السائح وسائقه بعد غروب شمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة افونو اوبوندو في بيان إن “أربعة مسلحين نصبوا كمينا وخطفوا سائحا أميركيا مع سائقه الاوغندي قرب مدخل كاتوكي في منتزه الملكة إليزابيث الوطني”.

وأوضح أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الخطف التي تمت بين “الساعة الخامسة والسابعة مساء الثلاثاء” بالتوقيت المحلي.