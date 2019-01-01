الخامنئي: الشعب الإيراني سيدحر أعداءه

جهينة نيوز:

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أهمية مواصلة الشعب الإيراني نهج الصمود في مواجهة أعدائه لتحقيق النصر مشيرا إلى أن سبب العداء لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نهجها المستقل والمعادي لقوى الاستكبار في العالم.

وأشار الخامنئي خلال لقائه اليوم عددا من المسؤولين الإيرانيين والسفراء المعتمدين لدى إيران ومن بينهم سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود إلى أن الشعب الإيراني سيواصل صموده في مواجهة أعداء بلاده وسينتصر عليهم وقال: إن “أمريكا وعملاءها من أمثال آل سعود لا يقبلون بأقل من محاولة إيقاف إيران عن التحرك في مسارها”.

وحذر الخامنئي من المخططات والاعتداءات الصهيونية في المنطقة منوها في الوقت ذاته بصمود أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة هذه المخططات على مدى سنوات.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له أن الأعداء لن يتمكنوا من إجبار الدول الإسلامية على الاستسلام أمام الكيان الصهيوني الغاصب المعتدي.

ودعا روحاني إلى مقاومة مؤامرات الأعداء ضد القدس المحتلة والجولان السوري المحتل وقال: “لن تكون أبدا القدس عاصمة المحتلين الغزاة ولن يتم فصل الجولان عن سورية الحبيبة أبدا.. ولن يتمكن الأعداء من إجبار الدول الإسلامية على الاستسلام أمام الكيان الصهيوني الغاصب والمعتدي”.

وأشار روحاني إلى أن العار لحق بأعداء إيران الذين أغلقوا حسابات الهلال الأحمر الإيراني لحجب المساعدات لمتضرري السيول مؤكدا أن إيران ستجتاز كل العقبات وأن الشعب الإيراني الذى لم يستسلم أمام الضغوط سينتصر.

إلى ذلك أكد روحاني خلال لقائه عددا من الوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن منع أمريكا وصول المساعدات الدولية إلى المنكوبين بالفيضانات “جريمة غير مسبوقة”.

وأوعز روحاني إلى وزارة الخارجية الإيرانية والجهات القانونية المعنية في البلاد بمتابعة أسباب عدم تمكن الإيرانيين المقيمين في الخارج من إرسال مساعداتهم إلى مواطنيهم داخل إيران في مثل هذه الظروف.

وأكد روحاني مواصلة الحكومة الإيرانية تقديمها الخدمات للمتضررين بالفيضانات وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

في سياق متصل أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة للتعويض عن أضرار السيول وبناء المنازل المتضررة.

وتتواصل في إيران الجهود لتقديم المساعدات للمحافظات المنكوبة بالسيول والفيضانات ورفع الأضرار الناجمة عنها حيث اتخذت الحكومة الإيرانية قرارات لتعويض المتضررين في قطاعات الإسكان والزراعة والمواشي والبنى التحتية فيما أعلن الجيش الإيراني بدء عمليات ترميم مصدات السيول في محافظة خوزستان جنوب البلاد بهدف منع تجمع المياه وإخلاء الأهالي من حافات الأنهار وتنفيذ عمليات إغاثية للمتضررين.