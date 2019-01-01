كيم يونغ نام: كوريا الديمقراطية تقف مع سورية في دفاعها عن سيادتها

جهينة نيوز:

أكد رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية كيم يونغ نام اليوم وقوف الشعب الكوري إلى جانب الشعب السوري في خندق واحد في دفاعه عن سيادة بلاده، منوهاً بالانتصارات التي تحققها سورية في مواجهة الإرهاب.

وشدد كيم يونغ نام خلال استقباله وفد منظمة طلائع البعث برئاسة عزت عربي كاتبي رئيس المنظمة على أن أي نجاح تحققه سورية ضد الإرهاب هو نجاح لكوريا الديمقراطية وأنه على يقين تام بأن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ستحقق النصر النهائي على القوى الإمبريالية وأدواتها، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تتوطد يوماً بعد يوم.

من جانبه أكد عربي كاتبي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين اللذين يواجهان عدواً مشتركاً، معرباً عن أمله بتطوير التعاون بين منظمة طلائع البعث ورابطة الأحداث في كوريا الديمقراطية.

حضر اللقاء رئيس اتحاد الشباب الكوري باك تشول مين وعضو قيادة منظمة طلائع البعث وضاح سواس وسفير سورية في بيونغ يانغ تمام سليمان.