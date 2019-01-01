دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن

جهينة نيوز:

عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب جابر الحدودي تمهيداً لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

و عاد اليوم من مخيمي الأزرق والزعتري في الأردن دفعة جديدة من المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

و أوضحت سانا أن الجهات المعنية في المحافظة أنجزت منذ صباح اليوم الترتيبات اللازمة من حافلات ونقطة طبية وسيارة إسعاف لاستقبال المهجرين العائدين إلى الوطن تمهيداً لإيصالهم بيسر وسلامة إلى منازلهم بعد إتمام عناصر المركز إجراءات الدخول البسيطة.

من جهتهم عبر العائدون عن ارتياحهم بالعودة إلى أرض الوطن بعد أن قام الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم التي هجروا منها بفعل ممارسات التنظيمات الإرهابية.