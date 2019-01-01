دراسة: زيادة الوزن قد تكون السبب في ارتفاع خطر الإصابة بهذا السرطان..!!

جهينة نيوز:

كشفت دراسة طبية حديثة أن زيادة الوزن قد تكون السبب في ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ليضاف ذلك الى دور هذه الزيادة كأحد عوامل الخطر الرئيسة للعديد من الأمراض الخطيرة.

وأوضحت الدراسة التي قام بها علماء في جمعية السرطان الأمريكية أن مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن الحد الطبيعي يرفع من مخاطر الموت بسبب سرطان البنكرياس بنسبة 25 بالمئة مشيرة إلى أن الالتهاب الذي يرافق زيادة الوزن قد يشجع الخلايا على التحور لتصبح سرطانية.

وبحسب الدراسة فإن زيادة الوزن قد تجعل السرطانات المعروفة أكثر فتكا وحتى إذا نجا هؤلاء الأشخاص المصابون من السرطان فمن المحتمل أن تكون لديهم نوعية حياة رديئة في المستقبل.