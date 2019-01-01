دراسة: زيادة الوزن قد تكون السبب في ارتفاع خطر الإصابة بهذا السرطان..!!

الأربعاء, 3 نيسان 2019 الساعة 17:06 | منوعات, صحة

دراسة: زيادة الوزن قد تكون السبب في ارتفاع خطر الإصابة بهذا السرطان..!!

جهينة نيوز:

كشفت دراسة طبية حديثة أن زيادة الوزن قد تكون السبب في ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ليضاف ذلك الى دور هذه الزيادة كأحد عوامل الخطر الرئيسة للعديد من الأمراض الخطيرة.

وأوضحت الدراسة التي قام بها علماء في جمعية السرطان الأمريكية أن مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن الحد الطبيعي يرفع من مخاطر الموت بسبب سرطان البنكرياس بنسبة 25 بالمئة مشيرة إلى أن الالتهاب الذي يرافق زيادة الوزن قد يشجع الخلايا على التحور لتصبح سرطانية.

وبحسب الدراسة فإن زيادة الوزن قد تجعل السرطانات المعروفة أكثر فتكا وحتى إذا نجا هؤلاء الأشخاص المصابون من السرطان فمن المحتمل أن تكون لديهم نوعية حياة رديئة في المستقبل.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا