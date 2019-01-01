وفاء موصللي في المستشفى.. فما مدى صحة الحديث

جهينة نيوز

انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية وفاء موصللي وهي مستلقية على سرير أحد المستشفيات وبدت وكأنها في العناية المشددة.

وفي التفاصيل قالت لأحد مواقع الفن أن الصورة معدة خصيصاً لتقوم بمقلب بأصدقائها في يوم كذبة نيسان وقد نجحت بذلك.

حسث قامت موصللي بإخبار مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين تماضر غانم عبر "الواتس أب" أن وضعها الصحي سيء وحرج للغاية وأنها في مستشفى أمية بدمشق وأرسلت لها الصورة، فسارعت الأخيرة إلى المستشفى وبحثت في كل أجنحتها ولم تجد شيئاً، قبل أن تكتشف أنه مقلب، علماً أن موصللي كانت في المنزل تنتظر نتائج هذا المقلب المثير.

ومما زاد الطين بلة أن عدة فنانين لحقوا بغانم إلى المستشفى نفسها، لكنهم وقعوا في المقلب أيضاً.