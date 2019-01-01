روحاني: منع وصول المساعدات لمنكوبي الفيضانات جريمة غير مسبوقة

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إجراء الولايات المتحدة الأمريكية في منع وصول المساعدات الدولية إلى المنكوبين بالفيضانات جريمة غير مسبوقة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن روحاني القول، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من الوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي، إن "إجراء الولايات المتحدة الأمريكية في منع وصول المساعدات الدولية إلى المنكوبين بالفيضانات جريمة غير مسبوقة".

وأوعز روحاني إلى وزارة الخارجية والجهات القانونية المعنية في البلاد بمتابعة أسباب هذا الموضوع، ولماذا لا يمكن حتى للإيرانيين المقيمين في الخارج إرسال مساعداتهم إلى المواطنين في إيران في مثل هذه الظروف.

وكانت إيران قد اتهمت، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق طرق إرسال المساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات، التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن أمريكا أغلقت الحسابات المصرفية لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية وعبر هذا الإجراء، أخلت فعلا بإرسال المساعدات من الدول الأخرى إلى المنكوبين بالفيضانات.

ونقلت وكالة "إرنا" عن قاسمي القول إنه "بالنظر إلى تجميد الحسابات المصرفية للهلال الأحمر، لا يستطيع أي مواطن أجنبي أو إيراني مقيم خارج البلاد من إرسال أي مساعدات للمنكوبين بالفيضانات".

وتابع: "هذا الإجراء من قبل أمريكا، جاء على أعتاب الذكرى السنوية لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مما يعكس التوجه ضد الشعب لساسة هذا البلد وذلك على الرغم من شعاراتهم ومزاعمهم الساخرة، حيث يقولون إن الحظر ليس ضد الشعب الإيراني بل هو لصالحهم".