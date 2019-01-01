استئناف تسجيل الطلاب الأحرار لامتحانات الشهادات العامة دورة 2019

الأربعاء, 3 نيسان 2019 الساعة 14:19 | شؤون محلية, تعليم

استئناف تسجيل الطلاب الأحرار لامتحانات الشهادات العامة دورة 2019

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التربية اليوم عن استئناف تسجيل الطلاب الأحرار لامتحانات الشهادات العامة دورة 2019 الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الأولى وذلك بدءا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولغاية التاسع من شهر أيار المقبل .

وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الهدف من استئناف التسجيل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لمواصلة تعليمهم وتسهيل أمورهم .

وكانت وزارة التربية أصدرت في نهاية عام 2018 تعليمات ومواعيد التسجيل لامتحانات كل الشهادات العامة دورة 2019 حيث بدأ التسجيل لامتحانات الدورة الأولى اعتبارا من يوم الأحد 16-12-2018 للطلاب النظاميين وطلاب الدراسة الحرة ولغاية الـ 31-1-2019 بينما انتهى تسجيل طلاب الدراسة الحرة يوم الخميس في السابع من شهر شباط الماضي.

المصدر: سانا


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