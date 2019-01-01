ميريام فارس: "ما في أحلى من ملاك صغير يزيّن العائلة"

جهينة نيوز

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة لها وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها، ظهرت محدّقة به بابتسامة ذكّرتها بتجربة الأمومة التي عاشتها بعد انجاب ابنها جايدن. فارس أرفقت الصورة بتعليق باركت فيه لصديقتها خبيرة المكياج جويل ريغا وكتبت: "ما في أحلى من ملاك صغير يزيّن العائلة، مبروك عليكم ألكسندر ويارب ما يشوف إلا أيام حلوة".

الطريف أنّ الصورة وعلى الرغم من توضيح إرفاقها بمباركة من فارس إلى صديقتها، إلا أنّ عدداً من متابعيها لم يتنبّه، فباركوا لها بـ"مولودها الثاني"، فيما طالبها آخرون ممازحين، بتغطية وجهه كما تفعل مع زوجها داني متري وابنهما جايدن.