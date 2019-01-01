ميريام فارس: "ما في أحلى من ملاك صغير يزيّن العائلة"

الأربعاء, 3 نيسان 2019 الساعة 13:57 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ميريام فارس:

جهينة نيوز

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة لها وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها، ظهرت محدّقة به بابتسامة ذكّرتها بتجربة الأمومة التي عاشتها بعد انجاب ابنها جايدن. فارس أرفقت الصورة بتعليق باركت فيه لصديقتها خبيرة المكياج جويل ريغا وكتبت: "ما في أحلى من ملاك صغير يزيّن العائلة، مبروك عليكم ألكسندر ويارب ما يشوف إلا أيام حلوة".

الطريف أنّ الصورة وعلى الرغم من توضيح إرفاقها بمباركة من فارس إلى صديقتها، إلا أنّ عدداً من متابعيها لم يتنبّه، فباركوا لها بـ"مولودها الثاني"، فيما طالبها آخرون ممازحين، بتغطية وجهه كما تفعل مع زوجها داني متري وابنهما جايدن.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا