وقفات احتجاجية متواصلة في المحافظات السورية رفضاً لإعلان ترامب بشأن الجولان

جهينة نيوز

واصل أبناء الشعب السوري اليوم في عدد من المحافظات وقفاتهم الاحتجاجية الرافضة والمستنكرة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.

ففي مدينة السويداء نظمت فعاليات شبابية وشعبية اليوم وقفة احتجاجية رفضا واستنكارا لإعلان ترامب.

وأكد المشاركون بالوقفة التي أقيمت وسط المدينة أن الجولان المحتل سيبقى عربياً سورياً وتحريره قادم لا محالة بإرادة شعبنا وجيشنا الباسل.

وفي حماة نفذت الكوادر التدريسية والإدارية والطلابية في جامعة حماة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة للتعبير عن رفضهم القاطع لإعلان ترامب.

كما نظم أهالي منطقة القصيبة والقرى التابعة لها بريف القنيطرة الجنوبي وقفة احتجاجية رفضا لإعلان ترامب.

وندد المشاركون في الوقفة التي أقيمت في ساحة البلدة بالإعلان مؤكدين أن الجولان أرض سورية لا يحق لأحد انتزاع هويته ولا إخفاء حقيقة أنه جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية ورددوا الشعارات التي تؤكد عروبة الجولان المحتل وحتمية عودته إلى السيادة الوطنية السورية بهمة أبنائه وأبطال الجيش العربي السوري.

ونددت الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الحسكة بإعلان ترامب مؤكدة تضامنها مع أهلنا الصامدين.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في ساحة السيد الرئيس وسط مدينة الحسكة لافتات تؤكد هوية الجولان السوري ورفض كل مخطط يستهدف الجغرافيا السورية مشددة على حتمية النصر وعودة الجولان إلى الوطن الأم سورية.

وفي حمص نفذت فعاليات شعبية ورسمية وطلبة مدارس وقفة احتجاجية أمام الساعة الجديدة وسط المدينة مؤكدين أن إعلان ترامب لا قيمة له وأن الجولان السوري المحتل عربي سوري وسيبقى سورياً.

وفي درعا نظم العاملون في مديرية صحة درعا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية.

كما نفذت الفعاليات الشعبية والرسمية والطلابية في دير الزور وطرطوس وريف دمشق وقفات احتجاجية تنديداً واستنكاراً لإعلان ترامب.