استنساخ أول كلب شرطة في الصين

جهينة نيوز

أعلن نائب مدير شركة "سينوجين للتكنولوجيا الحيوية"، تشاو جيان بين، أن استنساخ كلاب الشرطة ذات القدرات الخاصة من الممكن أن يحافظ على جيناتها المتميزة، ومن الممكن استنساخها بأعداد كبيرة عند الحاجة.

وكانت شركة "سينوجين للتكنولوجيا الحيوية" قد قامت باستنساخ الجرو "كون سيون"، في معاملها في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، وتم الحصول على المادة الوراثية للاستنساخ من كلب شرطة يدعى "هواهوانما"، بالغ من العمر سبع سنوات من سلالة كلب الراعي كونمينغ، التي ولدت في الصين على أساس هجين بين كلب وذئب.

وساعد "هواهوانما" أثناء خدمته في الشرطة في حل 12 جريمة قتل، وشارك في التحقيقات في أكثر من 20 جريمة جنائية. وفي عام 2016، منحت وزارة الأمن العام في الصين "هواهوانما" لقب كلب الشرف من الفئة الأولى.

وقال نائب مدير الشركة لوكالة "سبوتنيك"، إن "هواهوانما" يتمتع بصفات خدمية ممتازة، لكنه أصبح متقدما في السن.

وأضاف: "لقد اخترنا هذا الكلب للاستنساخ من أجل الحفاظ على صفاته الممتازة. فمن خلال استنساخ جراء ذوي خصائص جيدة، لا يمكننا الحفاظ على جيناتهم الممتازة فحسب، بل أيضًا استنساخ جراء الجيدين بأعداد كبيرة، وهو أمر مهم جدًا في تربية واستخدام كلاب الشرطة في الصين".

كما أشار إلى أن هذه هي الحالة الأولى في الصين لاستنساخ كلاب الشرطة. واستدرك تشاو جيان بين، قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن كونمينغ كلب الراعي هو سلالة الكلاب الوحيدة التي يتم تربيتها في الصين والتي تستخدم لتدريب الكلاب الخدمية… وسنستنسخها مرة أخرى إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن الجرو "كون سيون" يتواجدالآن في قاعدة كلاب الشرطة في كونمينغ ويشارك في التدريبات.