ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء, 3 نيسان 2019 الساعة 11:15 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ارتفاع أسعار النفط عالميا

جهينة نيوز

أفادت بيانات التداول اليوم الأربعاء، بارتفاع أسعار النفط العالمية في جلسة التداول الرابعة على التوالي في ظل خفض "أوبك+" للإنتاج، مما يساعد على تخفيف المخاوف بشأن زيادة المعروض من المواد الخام في السوق.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لخام نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 0.55 بالمئة ليبلغ 69.75 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو لخام غرب تكساس بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 62.83 دولارا للبرميل.

كما هناك تفاؤل في الأسواق بشأن الانخفاض المستمر في الإنتاج من قبل دول أوبك + في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية عام 2018. ويعتقد محللون استطلعت رويترز آراءهم أن إنتاج أوبك في آذار/مارس وصل إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة (أوبك +) قد قررت في نهاية عام 2018 ، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017. ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا،ً من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، منها 228 ألفا على عاتق روسيا. وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.


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