بعد قرار سحب الحصانة عنه.. غوايدو يؤكد أنه سيواصل تحركاته

جهينة نيوز

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل العمل على الرغم من قرار الجمعية الوطنية التأسيسية، بسحب الحصانة البرلمانية، وفتح تحقيق بشأن ارتكابه مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.

وقال المعارض: "لن نغير مسارنا".

وأضاف غوايدو: "غدا يوم عمل، سنواصل العمل والخروج إلى الشعب الفنزويلي".

هذا ووافقت الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا اليوم على سحب الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.

هذا وطلبت المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد أمس سحب الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقررت السلطات الفنزويلية، الخميس الماضي، منع غوايدو من شغل أي منصب عام لمدة 15 عاما.

وذكر المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو في القرار، أن غوايدو ارتكب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.

وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية إلى أن غوايدو قام بحوالي 90 رحلة خارجية منذ العام 2015، أنفق عليها ما يقرب من 100 ألف دولار.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.