قرارات جديدة من نقابة المهن الموسيقية في مصر بعد أزمة محمد رمضان

جهينة نيوز

تعرضت نقابة المهن الموسيقية لهجوم من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا تلقت بلاغات لإعطائها تصريحا بإقامة حفل محمد رمضان.

وبعد هذا الهجوم والبلاغات قررت نقابة الموسيقيين أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني آخذة في الاعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونا.

وتؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا واعضاء جمعية عمومية في بيان إعلامي أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الاسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والابداع والحضارة والتاريخ.. وفقنا الله لما فيه خير الوطن.

وكان سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام، وشكوتين لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين ضد الفنان محمد رمضان لظهوره عاريا في حفل غنائي.

وكتب صبري في الشكوى: “خرج محمد رمضان بحفل غنائي وظهر على مسرح ساحة المنارة بالتجمع الخامس عاريا لفقرات عديدة من الحفل، وأن جميع من كانوا في الحفل هم شباب من المفترض أنهم خيرة الوطن ظلوا يتمايلون ويتراقصون على الأنغام الصاخبة والأغاني الهابطة المسفة”.

وتابع المحامي المصري “أن الرسالة التي يوصلها محمد رمضان للجمهور برقصه العاري هي إتباعهم لما يفعله في أمر لا يليق بفنان يتابعه الجماهير، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها محمد رمضان بذلك الفعل، وقد دأب في العديد من أغانيه وأعماله الفنية التي ظهر بها عارياً وبصورة بلطجي، وكل من يشاهده يريد أن يفعل ما يراه من مشاهد ضرب وقتل وحرق دون مبالي بتلك الفئة العمرية التي تشاهده والتي يعمل المبلغ ضده على أن يثبت في وجدانها صورته وأفعاله وإسفافه وسقطاته وأصبحوا يقلدونها دون فكر أو وعي”.

وتابع صبري: “أن ما يفعله محمد رمضان هو أشد خطرًا من المواد المخدرة بل أصبح أكثر خطرًا على المجتمع من الجرائم الإرهابية لما يحتويه المحتوى المسف الذي يقدمه، وغير مبالي بأن الحفل الذي أقامه يشاهده الملايين، ومذاع في العديد من القنوات أو من قاموا بتصويره في ذلك الحفل، وبثه على شبكة الإنترنت وشاهده الملايين من الجماهير على اختلاف الفئات العمرية والثقافية في داخل مصر وخارجها ما أعطى للجميع الانطباع والشكل المسيء للفن المصري بل أساء إساءة بالغة للشباب والفتيات والمرأة المصرية بخلاف الدعوة الصارخة للعري والتحرش، وأن تلك الأعمال تساعد على تدمير الذوق العام، ورحم الله أيام الفن الجميل”.

وطلب سمير صبري بضرورة التحقيق في البلاغ وإحالة محمد رمضان للمحاكمة الجنائية، واتخاذ نقابتي المهن التمثيلية، ونقابة الموسيقيين، الإجراءات المنصوص عليها لارتكابه مخالفات نقابية، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه وشكواه .

يذكر أن محمد رمضان أحيا يوم الجمعة 29 مارس حفلا غنائيا في قاعة المنارة تحت شعار” أقوى حفلة في مصر”، والذي شهد حضور جماهيري كبير من محبي رمضان.