موقع هالة صدقي على الانستغرام ينشر فيديو يسيء لزملائها وتصفهم بالجرابيع.. وهي تبرر

جهينة نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسيئًا يظهر فيه صوت الفنانة المصرية هالة صدقي، وذلك من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “بركة”، حيث وصفت زملاءها بحثالة المجتمع والجرابيع.

وظهر في مقطع الفيديو المسرب من الحساب الخاص لهالة في “انستغرام”، كواليس منظر الريف المصري، ويضم أشخاصًا داخل أرض زراعية

وعلقت هالة صدقي بأنها تعمل معهم فقط من أجل الحصول على المال بغرض إجراء جراحات التجميل.

وأثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل، بسبب سرعة انتشاره بين الرواد، قبل أن تقوم هالة صدقي بحذف مقطع الفيديو من حسابها، موضحة حقيقة هذا الفيديو من خلال صورة نشرتها في حسابها عبر “انستغرام”، بأنها محاولة لتقليد صوتها.

وعلقت قائلة: “للعزيز اللي بيقلد الأصوات وبيحاول يدخل صفحة الانستغرام، شكرًا لاهتمامك، تقريبًا وصلنا إليك”.

وأثار مبرر هالة صدقي متابعيها عبر “انستغرام”، معبرين عن غضبهم لعدم اعتذارها، وآخرون لم يقتنعوا بما قالت معتبرين أن هاتف الفنانة دائمًا في يدها أو مع مساعدتها، كما تساءلوا عن كيفية وصول هذا الشخص للمكان الذي تم تصوير المقطع منه وسط العاملين.

وفي مداخلة هاتفية للفنانة هالة صدقي، مع الإعلامي المصري عمرو أديب أكدت أنها حررت محضرًا في مباحث الإنترنت.

وكشفت الفنانة المصرية في المحضر أن صفحتها اخترقت وتم نشر فيديوهات تتضمن كلامًا لا يليق، موضحًة أن هذا الشخص ثبت أنه من خارج مصر، منوهة إلى أن هذه ليست طريقتها في الكلام، ولافتًة إلى أنها لو قالت لفظ “جرابيع”، فإنها بالتالي هي “جربوعة مثلهم”، مؤكدة “أنا فخورة بهم وبعملي كممثلة، وإنني أقضي وقتي مع زملائي أكثر من أولادي”، واصفة زملاءها بأنهم عائلتها وأنها من المستحيل أن تهاجمهم.