٤٠٠ مليون ليرة تكلفة تأهيل مطحنة الوليد في حمص

جهينة نيوز

أكد المهندس شهيد حلاس مدير فرع الطرق والجسور بحمص أن العمل يسير بوتيرة عالية في مطحنة الوليد نظراً لأهميتها، حيث تلبي ٦٠% من حاجة المحافظة من مادة الدقيق، وبدأت الشركة العامة بتأهيل وترميم المطحنة التي تعرضت لأضرار كبيرة أخرجتها من الخدمة.

واشار إلى أن الأعمال المنجزة هي أعمال صب الخرسانة المسلحة عوضاً عن التالف ولا سيما الأسقف والجوائز والأعمدة إضافة إلى التدعيم المعدني والتطويق للعناصر لزيادة قدرتها على التحمل، كما يتم العمل حالياً على تجهيز البيتون المقذوف للواجهات الخارجية وبعض الاقسام الداخلية، مشيراً إلى أن الترميم سيطول قسم التخزين والسيلو وقسم الطحن وهو الأكثر ضرراً.

وكشف أن قيمة المشروع ٤٠٠ مليون ليرة ومدة التنفيذ أربعة أشهر وبلغت نسبة التنفيذ حوالي ٦٥% سيتم وضعه بالاستثمار حسب المدة الزمنية المحددة وبالشروط والسوية الفنية العالية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمطحنة من 200 طن دقيق يومياً إلى 400 طن.

من جهة ثانية أكد المهندس مهند شاهين المدير العام للشركة العامة للمطاحن خروج /12/ مطحنة عن الخدمة من عدد المطاحن العاملة البالغ عددها /35/ مطحنة، وبالتالي أدت إلى خسارة ما يزيد عن نصف الطاقة الطحنية وتم مؤخراً تأهيل 4 مطاحن، موضحاً أنه يوجد مخازين كبيرة بنوعيات ومواصفات عالية جداً لتأمين حاجة السوق المحلية من مادة الدقيق الزيرو بالإضافة إلى الدقيق التمويني، وأخذت الشركة على عاتقها تحسين منتجاتها وتطوير خطوط الإنتاج ما انعكس على زيادة الطاقة الطحنية، وزاد عدد المطاحن العاملة حتى وصل حالياً إلى 34 مطحنة.

وكشف عن توقيع عقد لإنشاء خمس مطاحن جديدة في كل من درعا والسويداء والرقة والقامشلي إضافة إلى السعي لتجهيز أربع مطاحن بالآلات في تلكلخ وسنجار والباب ودير حافر بطاقة 600 طن يومياً لكل منها ليصبح مجموع المطاحن العامة 44 مطحنة تصل طاقتها إلى 11320 طناً يومياً، وهي تكفي لسد حاجة 30 مليون نسمة من الخبز.