بقيمة 2.6 مليار.. واشنطن توافق على عقد بيع 24 مروحية للهند

الأربعاء, 3 نيسان 2019 الساعة 10:38 | سياسة, عالمي

بقيمة 2.6 مليار.. واشنطن توافق على عقد بيع 24 مروحية للهند

جهينة نيوز

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عقد بيع 24 مروحية من طراز "سيكورسكي أم أتش-60 أر" للسلطات الهندية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" في بيان اليوم الأربعاء: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على عملية بيع محتملة لوزارة دفاع أجنبية —الهند- 24 طائرة هليكوبتر متعددة الأغراض من طراز "أم أتش-60 أر"، بتكلفة تقدر بـ 2.6 مليار دولار".

وأضاف البيان: "قدمت وكالة التعاون الدفاعي اليوم معلومات التصديق اللازمة، وأبلغت الكونغرس باحتمال إتمام الصفقة".

هذا وقد وافقت نيودلهي في شهر أب/أغسطس الماضي، على شراء 24 طائرة هليكوبتر أميركية مضادة للغواصات.


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