توضيح آلية تصنيف المنشآت السياحية!

جهينة نيوز

بيّنت مديرة المنشآت السياحية بوزارة السياحة المهندسة رامه الشيخ أنه يتم تصنيف المنشآت السياحية اعتماداً على عدّة معايير تتعلّق بموقع المنشأة وسهولة الدخول اليها ومظهرها الخارجي، إضافة إلى نوعية الفرش والأثاث والتجهيزات الفنيّة والتقنيّة، وكذلك الفعاليات الثانوية المُلحقة كنقاط الإطعام والمسابح وغيرها.

وأشارت حسبما نقلت عنها صحيفة الثورة إلى أن التصنيف في منشأة النجمتين يعتمد على الديكورات وعلى نوعيّة التجهيزات وعلى مساحة الغرف بالفنادق، فكلما كانت التجهيزات أحدث وذات نوعية جيدة زاد مستوى التصنيف.

وبالنسبة للمطبخ بفندق أربع نجوم أكدت أنه لابد من وجود أقسام للحلويات وأقسام منفصلة عن بعضها أمّا بالمستويات المنخفضة فليس شرطاً، كما أن منشأة أربع نجوم ملتزمة بأنواع القماش الجيد وعمّال أربع وخمس نجوم ملتزمون بتحدث اللغة الأجنبية بينما بفنادق النجمتين يكون ذلك فقط بقسم الاستقبال.

مدير الرقابة والجودة السياحية المهندس زياد البلخي لفت إلى أنه يختلف الحد الأعلى للأسعار التي يسمح للمنشأة السياحية بتقاضيها حسب تصنيفها من نجمتين وثلاث نجوم إلى أربع وخمس نجوم، وعند تقاضي مبالغ أكبر من الحد المسموح لمستوى التصنيف يتم توجيه التنبيه إضافة لكتابة ضبط مخالفة وبعد ذلك الإنذار وصولاً للإغلاق في حال الإصرار على المخالفة، وفي حال تكررت الشكاوى يتم التدقيق وإجراء جولات رقابية مباشرة وسرية يتم توجيه تنبيه ومن ثم إنذار للمنشأة وفي حال كان هناك انخفاض بالخدمات يتم اقتراح تخفيض مستوى المنشأة، مشيراً إلى أن المنشآت السياحية تتقيّد بتصنيفها حفاظاً منها على مستوى الأسعار وتحقيق الانطباع الإيجابي لدى الزبون وبالتالي عودته للمنشأة الأمر الذي يضمن للمنشأة السياحيّة استمرارها في العمل.