فوائد جديدة يطبقّها المصرف التجاري على ودائع القطع الأجنبي

جهينة نيوز

خطوات متلاحقة لاجتذاب الودائع المصرفية وبالعملة الوطنية والقطع الأجنبي يقوم بها المصرف التجاري السوري بالتكامل مع مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الأخرى التي يعمل عليها ويحدّثها كلما دعت الحاجة لذلك تأسيساً على مزاج السوق ومتطلباته.

وفي هذا السياق عدّل المصرف التجاري السوري نسب الفوائد المدينة المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية لديه، واضعاً جملة من المحددات والاشتراطات المتعلقة بالإطار العام وذلك لجهة أن الحد الأدنى للوديعة الجديدة هو 3 آلاف دولار أو ما يعادلها، بالتوازي مع إلغاء ودائع اليورو لمدة شهر وثلاثة أشهر، وكذلك إلغاء الودائع لمدة تسعة أشهر للعملات الثلاث (الدولار واليورو والجنيه الاسترليني) محدداً بداية احتساب الفوائد اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة، مع الأخذ بالحسبان أن معدلات الفائدة هذه تعتبر سارية منذ الثاني من نيسان الحالي.

وبموجب قرار التجاري فقد أصبح معدل الفائدة على وديعة الشهر الواحد بالدولار 3,49%، في حين أصبحت هذه الفائدة على وديعة الجنيه الاسترليني لنفس الفترة 0,73%، أما وديعة الأشهر الثلاثة بالدولار فقد حددت فائدتها بنسبة 3,60%، في حين حدد نسبة الفائدة على وديعة الجنيه الاسترليني لنفس الشريحة الزمنية بنسبة 0,85%، وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة على ودائع الأشهر الستة فقد حددها التجاري في قراره بنسبة 3,66% لودائع الدولار مقابل 0,70% لودائع اليورو، أما الجنيه الاسترليني فقد بلغ معدل الفائدة على ودائعه ضمن شريحة الأشهر الستة 0,95%، وبالنسبة لودائع الاثني عشر شهراً، فقد تضمن القرار تحديد معدل الفائدة على ودائعها بنسبة 4,51% للدولار مقابل 1,70% لليورو و1,06% للجنيه الاسترليني.

التجاري السوري أصدر كذلك يوم أمس نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية حدد فيها سعر صرف اليورو بـ 486,08 ليرة سورية والدولار بـ 434 ليرة والروبل الروسي بـ 6,66 ليرة واليوان الصيني بـ 64,58 ليرة، اللافت في أمر هذه النشرة هو ما تضمنته للمرة الأولى من سعر صرف الليرة اللبنانية/100 حيث حددته بـ 28,79 ليرة.

كما ثبّت المصرف التجاري السوري معدلات الفائدة على أنواع الحسابات المصرفية لديه والتي تشمل الودائع تحت الطلب (حساب جاري دائن) وودائع التوفير والودائع لأجل (بالليرة السورية) وكذلك أسعار الفائدة المستحقة عليها، ولا يغيب عن الذهن أن عدم تغيير معدلات الفائدة بالعرف المصرفي تعني تثبيتها إلى حين بروز موجب موضوعي لتغييرها أو تعديلها، علماً أن معدلات الفائدة الخاصة بالودائع وحسابات التوفير ثابتة لدى التجاري السوري منذ نهاية العشر الثاني من شهر شباط من العام الحالي.

معدلات الفائدة على الحسابات لم تتضمن أي نوع من أنواع الفوائد على الحساب الجاري الدائن، في حين حدده التجاري السوري على حساب التوفير بنسبة 7,5% على ألا يقل الحد الأدنى للوديعة عن 25 ألف ليرة سورية، وألا يتجاوز الأعظمي منهما 5 ملايين ليرة سورية، حساب توفير الأطفال أيضاً، حدد التجاري السوري نسبة الفائدة عليه بمقدار 7,5%، أما الودائع لأجل فقد حدد المصرف نسبة الفائدة عليها لما تراوح منها بين شهر واحد و3 أشهر بمقدار 7% على أن يكون الحد الأدنى للودائع 1 مليون ليرة سورية والحد الأعلى 50 مليون ليرة سورية، وبالنسبة للوديعة لأجل بين 6 إلى 9 أشهر فقد حددها التجاري السوري بمقدار 7,5% في حين حدد للوديعة لأجل سنة معدل فائدة بمقدار 8,25% والوديعة لأجل سنتين اثنتين 10%.