6 فرق سورية في المسابقة البرمجية الجامعية العالمية في البرتغال

جهينة نيوز:

بمشاركة ستة فرق سورية تنطلق يوم غد في مدينة بورتو البرتغالية المسابقة البرمجية الجامعية العالمية لعام 2019.

وتقام المسابقة على مدى يومين الأول تجريبي والثاني رسمي وتضم فرقا من 140 جامعة من مختلف أنحاء العالم وتتضمن مجموعة من المسائل التي تتطلب مقدرة عالية من التحليل والتفكير المنطقي والخوارزميات البرمجية.

وتعد المسابقة وسيلة لجمع أذكى المبرمجين من مختلف الجامعات والمؤءسسات العلمية على مستوى العالم في قاعة واحدة وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع الطرق الجديدة في بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط وتأمين فرص تدريب وعمل لدى الشركات الكبرى.

وقال المهندس وسيم يوسف مدير المسابقة البرمجية في الجامعة الافتراضية السورية: إن سورية تشارك بفريق من الجامعة الافتراضية وفريقين من جامعة دمشق وفريق من جامعة البعث وفريق من جامعة حلب وفريق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأضاف:إن كل فريق مشارك في المسابقة يضم ثلاثة أعضاء تطرح عليهم نحو /12 إلى 15/ مسألة برمجية عالية المستوى ويفوز الفريق الذي يحل أكبر عدد من المسائل في أسرع وقت ممكن وبطرق مبتكرة خلال خمس ساعات متواصلة.

ولفت المهندس يوسف إلى أن فريق الجامعة الافتراضية /راديو أكتيف/ الفائز بكأس المسابقة البرمجية العشرين للكليات الجامعية العربية لعام 2018 والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية في تشرين الثاني الماضي أجرى مؤءخرا معسكرا تدريبيا في روسيا لمدة أسبوع في إطار تحضيراته للمسابقة البرمجية العالمية .

وتلقب المسابقة البرمجية بحرب العقول وهي أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية إذ أصبحت الأرضية لبناء مجتمع معلوماتي عالمي متعاون أكثر فالمشاركون ليسوا مطالبين فقط بحل المسائل وإنما بابتكار طرق ذكية وفعالة في الحل.