أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/3: تملك قدرة كبيرة على الاقناع، كوميدي بالفطرة، حرك، نشيط، مبدع، تتكلم بسرعة كبيرة، احساسك عالي بمتعة الحياة، صديق محبوب ومسلي، الفترة القادمة انتبه من العودة للماضي عيش الحاضر بطاقتك الخاصة تغيير مكان اقامة، سنة ترويج ومشاركة عمل، سفر امور قضائية لصالحك، للبعض مشروع زواج.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: فترة تراجع معنويات تشعر بالارباك، قادر على التنظيم بوسائلك الخاصة المميزة تشعر ببعض متاعب وعدم الرضا تجنب الدخول باحاديث ونقاشات عقيمة عرقلة وتاجيل الصمت افضل الك واضبط اعصابك لوصول القمر لبرجك.

برج الثور: انت البرج الاكثر ارتباط بالنشاطات اوقات فراغ تمارس هوايات تتعرف على اصدقاء جدد فرص عمل تمارس سحرك اذا شعرت بعدم راحة غادر المكان دون النظر للوراء عنوان نهارك نشاط اجتماعي مع الاصدقاء.

برج الجوزاء: اثبت اليوم انك لطيف وسهل المعشر ابتعد عن الحيرة تراجع مهني تسمع انتقادات لذلك اليوم الاقناع وكسب تأييد الاصدقاء الى جانبك ركز على عملك، للبعض نزلة اسواق وتعامل مع غرباء.

برج السرطان: تتحرك بصورة مستمرة وتدور بجميع الاتجاهات تفتح جبهات وتتعرف ماذا يوجد داخل الاشياء تعتمد على حدسك تحقق نجاح بمجال السفر اتصالات معتقدات تكتشف ماهو نافع وتتوصل لتسوية تخصك يوم ايجابي بالعموم.

برج الأسد: انت بحاجة للاستراحة والابتعاد عن الضجيج ومشغول بترتيب امورك ومراجعة حساباتك المالية اخلق مناخ جديد واشرح مواقفك تجد حل لمشاكل تشغل بالك تحريك امور فواتير واستحقاقات وامور مالية انتبه على جانب العاطفي من حياتك.

برج العذراء:تحفظ بالرد والكلام القمر ببرج الحوت يسببلك مواجهات ويعرضك لبعض مشاكل وسوء تفاهم مع المحيط أو تراجع بعلاقاتك على صعيد شركاء انزعاج من تدخلات وشعور بالحنين لهذا السبب حاول تكون هادئ لتدخل لتسوية وحل ركز على الشراكة، الخصم أقوى منك وانتبه من مخالفة قانونية.

برج الميزان: واصل نهارك بالتحفظ والحذر عمل كثير وخطوات غير محسوبة أعد النظر بعملك او اسلوبك وتغيير باتجاهات خلي عندك روح مسؤولية بشرط ما تبالغ بصحتك استريح هذه الفترة من وقت لاخر واختر كلماتك وانتبه على عملك.

برج العقرب: نهار لقطف الثمار تحدث اشياء تجعلك سعيد تشعر بالانفراج والهدوء ومع وجود القمر بالحوت تزداد عاطفتك واحساسك ويقلل من ضغوطاتك النفسية وتشنج تخيم الرومنسية عليك يحملك نهارك ايضا اخبار سعيدة بخصوص مال ابتعد عن اي شخص يحب الجدال وحافظ على هدوئك.

برج القوس: ننصحك بالوقاية وعدم التسرع على كافة الاصعدة وخاصة مشاكل متعلقة بالعائلة امور عقارية ايجاد قواسم مشتركة معهم دعوات وعزائم خذ نفس عميق ولا تترك مجال للمحتاليين يستغلون الفرص للاساءة الك اعطال وتصليحات.

برج الجدي: تشعر بالاستقرار وتسمع اخبار تتعلق بوضع عملي وايجابي يوم مناسب لشتى انواع مفاوضات اتصالات مقابلات مقربين احد من محيطك له وقع مهم بحياتك للطلاب يوم مناسب للدراسة بالعموم حركة ونهار قوي و داعم الك.

برج الدلو: مشغول باستمرار وتحتاج تعبير عن نفسك ولا شيء يسعدك سوا انهاء مهمة تتعلق بامر مالي انتبه على أوضاعك المالية ومصروفك، للبعض امور مالية للافضل هدايا مكاسب ايجاد اشياء ضائعة.

برج الحوت: شاعري تحول افكارك لاعمال وتوجه حياتك كما تريد وتنهي مهمات ضرورية الفترة جيدة تدخل دورة تنسيك مشاكل ماضية انت على نغمة ايجابية واعدة شكلك الخارجي أجمل بسبب الزهرة والقمر ببرجك.