رفضاً لقرار ترامب ... حراك جديد لأهلنا في الجولان المحتل

جهينة نيوز:

جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم وتنديدهم بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان الذي يتناقض مع القرارات الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض عربية سورية محتلة مشددين على انتمائهم لوطنهم الأم سورية وتمسكهم بهويتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أراضيهم.

ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها مساء اليوم في ساحة الشهداء في بلدة مجدل شمس المحتلة الى احترام القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والتي تؤكد أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأن جميع إجراءات الاحتلال بحقه لاغية وغير قانونية وتشدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .

وألقى الشاب بيان الشاعر 17 عاما كلمة باسم شباب الجولان عبر فيها عن غضبهم وسخطهم الشديد تجاه ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ممارسات عدائية بحق الجولان المحتل ضاربة عرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية مؤكدا “أن شباب الجولان اليوم أكثر عزيمة وإصرارا على مواصلة طريق الآباء والأجداد في النضال والمقاومة والدفاع عن الأرض والحفاظ على الهوية العربية السورية للجولان المحتل”.

وشددت الشابة ياسمين أبو صالح على أن شباب الجولان لم ولن يتنازلوا عن انتمائهم لوطنهم الأم سورية وسيتصدون لإعلان ترامب الباطل وغير الشرعي لافتة إلى تماهي العنصرية والعدوان بين الإدارة الأمريكية وسلطات الكيان الصهيوني على الجولان المحتل.

وشجب غسان شعلان إعلان ترامب العبثي الذي يعد استكمالا للمخططات التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمريرها ومنها التوربينات الهوائية ووثائق الملكية الرامية إلى سرقة ومصادرة أراضي الجولانيين وتهجيرهم منها بالقوة مؤكدا أن الجولان تاريخا وهوية وأرضا عربي سوري رغم أنف الأعداء وسيبقى عربيا سوريا بصمود أهله.