انطلاق المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني في 23 الجاري

جهينة نيوز:

تنطلق في 23 الشهر الجاري فعاليات المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني بدورته الأولى الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويهدف المعرض الذي يستمر الى /27/ الجاري تسويق مشاريع المستثمرين وشركات التطوير العقاري وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المحلية والتعرف على مجموعة متنوعة من العقارات اضافة الى توفير فرصة للمشاركين وخبراء عالم العقار والمستثمرين للتواصل المباشر ومناقشة التحديات والصعوبات وطرح الافكار والقضايا ذات الاهتمام المشترك واقامة الشراكات.

كما يتزامن المعرض مع معارض اقتصادية متخصصة بأنظمة البناء وتجهيزاته /الطاقة وتكنولوجيا المياه والصناعة والكهرباء/ المنظمة من قبل شركة سيفا طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية.

واشار المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي خلال مؤتمر صحفي اليوم في تجمع التون بريف دمشق الى ان الاستثمار العقاري اصبح احد اهم ركائز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبينا ضرورة العمل على تطوير التشريعات اللازمة والنهوض بالثقافة الاستثمارية تماشيا مع عملية اعاد الاعمار مما يتطلب تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

بدورها لفتت لينا جقموق من شركة رؤيا الى ان الشركة اختارت الترويج لقطاع التطوير والاستثمار العقاري لكونه واسع الافق لتعاون مثمر بين كل الراغبين لانطلاق مستقبل سورية العمراني.

وأكدت أن الشركة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة الاستثمار والتطوير العقاري في سورية, وتتطلع لأن يكون معرض الشركة الأول (الـمــعــرض الــســـوري الــدولــي للاســتثمار الـعـقـاري والـتـطـويـر العمراني) منصة لطرح الاستثمارات والمشاريع والشراكات ليشكل بصمة مختلفة نضع فيها خبراتنا والتزامنا الدائم بمعايير الجودة والمصداقية والحرص على أفضل العلاقات مع العملاء والمستثمرين والقطاعات الحكومية والخاصة.

من جهتها بينت الخبيرة في مجال التخطيط العمراني الدكتورة ماريا سعادة انه للتطوير العمراني لا بد من تشابك منظومة ثلاثية السياسات والخطط التي تضعها الدولة والاقتصاد والاستثمار التي تهدف الى توفير الكفاءات والموارد المالية والمجتمع والتنمية الاجتماعية.

وتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الهيئة وفيلم قصير عن الحضارة السورية بما فيها من ابنية قديمة اثرية وحديثة تحمل طابع التطوير العمراني.

حضر المؤتمر عدد من اعضاء نقابتي المقاولين والمهندسين وغرف الصناعة ومن الملحقين التجاريين في السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية ورجال الاعمال والمستثمرين واصحاب شركات للتطوير العقاري.