مكعبات مرقة الدجاج قد تتسبب بأمراض قاتلة - التفاصيل

جهينة نيوز:

تستعين الكثير من السيدات بمكعبات مرقة الدجاج الفورية بهدف إضفاء نكهة على الطعام، دون إدراك مدى خطورتها على الصحة العامة.

ووفقا لموقع "الكونسلتو"، يقول الدكتور محمد سيد مسعود، الرئيس السابق لمركز معلومات الأمن الغذائي، إن مرقة الدجاج الفورية، هي سم قاتل، نحذر من استخدامها بشكل مفرط.

وكشف مسعود أن مرقة الدجاج مصنوعة من مادة "مونو صوديوم جلتومات"، وأجزاء من الدجاج، كالجلد والعظام، وكمية كبيرة من الأملاح والبهارات، ومواد حافظة.

وشدد مسعود على أن كثرة استخدام مكعبات مرقة الدجاج، قد يصيب بالعديد من الأمراض مثل السرطان، وتراكم السموم بالجسم، والصداع.

ونصح أستاذ التغذية بالاستغناء عن مرقة الدجاج الفورية في طهي الطعام، واستبدالها بإضافة البهارات الطبيعية.

سبوتنك