استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

جهينة نيوز:

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا وحى المطار شمال القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم والحي وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من منزلهم في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس المحتلة وجنين وبلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية واعتقلت عشرة فلسطينيين.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم بناية للفلسطينيين في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت مخيم شعفاط عبر بوابة رأس خميس بمساندة مروحية وهدمت بناية قيد الانشاء وسط اغلاقات وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي ضمن حربه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة بهدف تهجير أبنائها وتهويدها الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم وعقاراتهم في المدينة وهدمها لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية عليها ويمنعهم من بناء منازل جديدة والتوسع العمراني.

إصابة عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء الاحتلال في الخليل

وأصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المعلمين والطلبة الفلسطينيين أثناء دخولهم مدرسة الخليل الأساسية ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتصعد سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المؤسسات التعليمية الفلسطينية في إطار مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأدت هذه الاعتداءات خلال العام الماضي وحده وفق التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى استشهاد 49 طالبا ومعلما فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة واصابة 3191 طالبا بجروح واعتقال 299 طالبا و30 معلما واداريا اضافة إلى تعرض 97 مدرسة لاعتداءات الاحتلال 87 منها في الضفة الغربية و10 في قطاع غزة.