الأطعمة السائلة تحسن حالة مرضى السكري الصحية

جهينة نيوز:

كشفت دراسة كندية حديثة أن اعتماد مرضى السكري على الأطعمة السائلة (الحساء) سيساعدهم على تخفيض وزنهم وضغط الدم المرتفع وتحسين حالتهم الصحية.

وأوضح باحثون في جامعة تورنتو الكندية في دراسة نقلتها مجلة (كاري داي بيتيس) أن الحالة الصحية لمرضى السكري ستتحسن بصورة ملحوظة عند تحولهم إلى تناول الأطعمة السائلة المحتوية على البروتينات والكربوهيدرات وغيرها من المواد المفيدة الموجودة في الأطعمة التقليدية الصلبة.

وبين الباحثون أن التحول إلى الأطعمة السائلة سيساعد مريض السكري على فقدان 4ر2 كيلوغرام من الوزن الزائد خلال ستة أشهر وكذلك التخلص من ارتفاع ضغط الدم ومشكلات عملية الهضم.

وأشار الباحثون إلى أن دراسات وبحوث عديدة أثبتت فعالية تخفيض الوزن في علاج مرض السكري وخاصة النوع الثاني منه وفي نفس الوقت تسبب السمنة زيادة في عدد الوفيات بين المصابين بمرض السكري وتزيد من مشكلاتهم الصحية وتؤثر في حالتهم بدرجة كبيرة.