اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الحظر حال دون إرسال المساعدات الإنسانية الى إيران

جهينة نيوز:

إنتقد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 'بيتر ماورير' تسييس عملية تقديم المساعدات الإنسانية؛ قائلا ان أنواع الحظر المفروض (على إيران)، حال دون تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والنزيهة.

وخلال إجتماع مجلس الأمن مساء أمس الإثنين الذي تمحور حول موضوع 'الحقوق الإنسانية الدولية'، أضاف ماورير، 'ان في الكثير من أنحاء العالم، باتت أجواء العمليات الإنسانية المحايدة، عرضة للتهديد'.

وتابع، انه 'يتم اليوم تجاهل الكرامة الإنسانية، وان تنفيذ القانون أصبح مثارا للتساؤلات، والمساعدات الإنسانية باتت تسيس أو تستخدم كأداة لتمرير المآرب السياسية ، أي ان المساعدات تسلب من الناس قسرا بهدف الهيمنة عليهم'.