بالفيديو: امرأة تحطم رقما قياسيا في الغناء بالوصول لأدنى طبقات الصوت

الثلاثاء, 2 نيسان 2019 الساعة 16:14 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

تمكنت مغنية ويلزية من تحطيم رقم قياسي في الغناء، حيث تمكنت من الوصول إلى أدنى الطبقات الصوتية التي من الممكن أن يؤديها الإنسان.

المغنية الويلزية والتي تعرف باسم هيلين ليهي، تمكنت من الغناء على طبقة صوتية وصلت لتردد 72.5 هيرتز.

حيث تم تسجيل صوتها في أحد الأستوديوهات الألمانية، لتعادل بصوتها النغمة الموسيقية المعروفة D2 التي يصدرها البيانو.

وتمكنت صاحبة الـ31 عاما من الوصول لهذا المستوى بعد أسابيع من التحضير واستغرقت محاولتين لتحطيم الرقم القياسي، هذا وتنتظر هيلين مولودا في وقت لاحق من هذا الشهر.


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