الجيش يدمر أوكارا لإرهابيي “الحزب التركستاني” بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز:

وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي.

وحسبما افادت سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات موسعة على أوكار وتحصينات إرهابيي “الحزب التركستاني” في أطراف بلدتي العنكاوي وشورلين بالريف الشمالي.

واسفرت العمليات عن تكبيد إرهابيي “الحزب التركستاني” خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير أوكار ومواقع محصنة وكمية من الأسلحة والذخيرة لهم.

ويعد “الحزب التركستاني” الذي يضم إرهابيين مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية من أكبر المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وإدلب ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية فضلا عن استهدافه القرى الآمنة بالقذائف الصاروخية.

واعتدت المجموعات الإرهابية في وقت سابق اليوم بالقذائف على منطقة المشاريع شرق بلدة جورين بريف حماة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

ودمرت وحدات الجيش أمس أوكارا للمجموعات الإرهابية وقضت على العديد من أفرادها من بينهم المتزعم الإرهابي “محمد عبد الرحمن الراعي” في بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي.