تحديد موعد قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا!؟

الثلاثاء, 2 نيسان 2019 الساعة 16:02 | رياضة, كرة القدم

تحديد موعد قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا!؟

جهينة نيوز:

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن توقيت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، إن حفل القرعة سيبدأ، في تمام السابعة مساء يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، في سفح الأهرامات.

وأضاف مجاهد: "بطولة أمم أفريقيا مهمة جدا وتأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة على صعيد نسبة مشاهدة البطولات في العالم".

وأكد مجاهد أن البطولة ستشهد أكبر نسبة حضور جماهيري في تاريخ بطولات أفريقيا.

وتأهل للمشاركة في البطولة كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنغولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران المقبل إلى 19 يوليو/تموز.


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