رؤيا لتنظيم المعارض تعلن عن أول معرض للتطوير العقاري والعمراني في مؤتمر الصحفي

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس

تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، أقامت شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات، مؤتمرها الصحفي لإطلاق المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني في مجمع ألتون بدمشق.

حيث أكد مدير عام التطوير العقاري بوزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور "أحمد الحمصي" ل "جهينة نيوز"، بأن المعارض باتت تشكل خطوة داعمة في مسيرة البناء والتشييد، لما نمتلك من رؤية واضحة في مجال العمل العقاري والاستثماري والتي نسعى لترجمتها على أرض البناء لاستظهار نتائجها وفوائدها.

ولفت الحمصي، إلى أهمية القطاع العقاري بقدرته على تفعيل قطاعات أخرى مولدة لفرص العمل، بالإضافة لدوره في تأمين مساكن مناسبة ومساهمة في سد الفجوة الإسكانية التي خلفتها يد الإرهاب، واشار بدور الاستثمار العقاري كركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص وخلق مناخ الاستثمار الذي يتضمن مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على شروط نجاح المشروع الاستثماري العقاري.

وبين الحمصي، أن مشروع قانون التطوير العقاري الجديد وتعديل قانون حساب الضمان يخلق بيئة تشريعية مناسبة لتطوير قطاع العقارات والسكن، لتحقيق انسجاما ً مع المتطلبات العصرية التي تقتضيها عملية التطوير والبناء في مختلف المجالات التنموية.

من جانبها لفتت المديرة التنفيذية لشركة رؤيا للمعارض "لينا جقموق"، أن المؤتمر يأتي لإطلاق باكورة نشاط الشركة في قطاع المعارض والأسواق الدولية والذي سيكون أول مؤتمر للتطوير العقاري والعمراني بتاريخ 23 نيسان لعام 2019 على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وكشفت جقموق، أن أهمية دخولهم ذلك السوق الذي يتزامن مع الترويج لقطاع التطوير والاستثمار العقاري باعتباره الشكل الراقي والمرن لمستقبل إعادة الإعمار في سورية، وأنه قطاع واسع الأفق لكافة الراغبين بالانطلاق في مستقبل سورية العمراني.

مدير شركة فقيه غروب اللبنانية "عماد فقيه" كشف ل "جهينة نيوز"، بأن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بسورية من أهم الفرص الاستثمارية المستقبلية المتواجدة في المنطقة، وان تواجدهم في المؤتمر يأتي للاطلاع على الفرص المتوفرة التي يمكن أن يستخدمها جميع التجار والراغبين في المساهمة بعملية الإعمار.

وبين عدد من المطورين العقاريين خلال المؤتمر، أن جهودهم الذي يقومون ببذلها لخلق بيئة استثمارية مناسبة للتطوير العمراني، بما يساهم في خلق الراحة الكبيرة لكافة المواطنين، وأنهم سيعملون بشكل كبير لجلب جميع المستثمرين في الخارج من أجل المشاركة بعملية إعادة الإعمار.

يشار إلى أن المؤتمر تخلله جلسة مفتوحة للحوار بين المطورين العقاريين والمندوبين من وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة رؤيا، تم من خلالها طرح جميع التساؤلات والمقترحات التي اجيب عنها وفق لقانون 15 من عام 2008 الناظم لعملية التطوير العقاري وما طرق عليه من تعديلات قيد الصدور، إضافة للاستجابة لمعظم المقترحات التي ستكون قابلة للتطبيق.