رانيا يوسف على انستجرام بإطلالة جديدة

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا ظهرت في الصور بلوك جذاب وملفت، حيث اختارت لها فستان من تصميم بهيج حسين، لونه فضي قصير، بينما شفاف من الأعلى وبلا أكمام.الفنانة المصرية اختارت لها ماكياج بسيط ولامع يليق بلون الفستان، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

الفستان حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها، ولكن لم تخلو التعليقات أيضا من الانتقادات التي رأت أن الفستان جرئ جدا، وأن الفنانة تواصل ارتداء أزياء مثيرة.

رانيا تعرضت للمساءلة القانونية من قبل خلال الشهور الماضية بعدما ظهرت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان فاضح، ولكنها استطاعت أن تثبت حسن نيتها، وخرجت من النيابة دون أي عقاب.

الفنانة المصرية استمرت خلال الفترة الماضية في نشر صور بملابس كاشفة، كما نشرت عدد من جلسات التصوير التي سببت جدلا واسعا.