كيان العدو يسجن عسكريين رفضوا تدريبا على القتال في غزة

جهينة نيوز:

حكم بالسجن على عسكريين إسرائيليين من الكتيبة 51 لواء جولاني، لرفضهم المشاركة في تدريب على القتال في غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الجنود التسعة يخدمون في الفرقة التنفيذية من الكتيبة 51، وكانوا موجودين في قاعدة "تساليم" العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم تعليمات الخروج إلى التدريبات التي كانت تحاكي عملية برية في غزة.

ونقل موقع "عكا" عن الصحيفة أن الجنود كانوا موجودين في قاعدة تساليم العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم التعليمات والخروج للتدريبات، ضمن الاحتجاج على معاقبة أحد زملائهم بالوحدة.

وأضافت أن "الجنود تضامنوا مع زميلهم المعاقب ورفضوا الانصياع للأوامر، وهم في حالة تأهب، استعدادًا لتدريبات تحاكي عملية عسكرية في غزة".

ووفقا للصحيفة: "تم معاقبة الجندي بسبب تصرفات سيئة وغير مقبولة بالموقع، كإهمال السلاح، وكتابة شعارات على أعلام ورايات الوحدة، ومخالفة لرأي ضباط الموقع".