طالب صيني يحمل زميله من على ظهره لـ6 أعوام

جهينة نيوز:

في لفتة إنسانية رقيقة تظهر المعنى الحقيقي للصداقة، اعتاد الطالب الصيني زو بينجيانج على حمل صديقه تشانج ذي، من ذوي الهمم، إلى المدرسة كل يوم منذ أن كان في عمر السادسة، ولمدة 6 أعوام.

وأدرك زو بينجيانج، وهو في السادسة من عمره أنه بحاجة إلى فعل شيء لمساعدة صديقه الذي أصيب بمرض نادر في العضلات، جعله غير قادر على التحكم في قدميه، وتركه عاجزا عن الحركة، وقتها قرر بينجيانج أن يحمل صديقه على ظهره من وإلى المدرسة، وبين الحصص الدراسية كنوع من المساعدة لصديقه، بحسب موقع "إيفنينج ستاندرند" البريطاني.

وعبر "تشانج" عن امتنانه لصديقه في حوار له مع موقع "سيتشوان" الصيني، قال فيه: " زو بينجيانج هو أفضل صديق لي، فهو يدرس معي دومًا، يراسلني باستمرار، ويلعب معي، بل يساعدني أيضًا في ملء زجاجة المياه الخاصة بي واصطحابي إلى دورة المياه، وأنا أشكره كل يوم على رعايته لي".

بدورهم، أشاد مدرسو بينجيانج بأخلاقه وإنسانيته، وحفاظه على درجاته العالية وصورته كطالب مثالي، لا يشكو أبدًا أمام زملائه أو معلميه، على مدار أعوام متتالية.

من جانبه رأى بينجيانج، أنه لم يفعل شيئا لصديقه، بالعكس هو سعيد تمامًا بلعب دور "عكاز" صديقه المفضل.

وأضاف بينجيانج: "أنا أزن 40 كيلوجراما، بينما يزن صديقي 25 كيلوجراما، لذلك كان من الطبيعي أن أحمله"، مشيرًا إلى أن حلمه دوما أن يستمر في مساعدة الناس، والتطوع لفعل الخير في المستقبل