السلطات الإيرانية تأمر بإخلاء 70 قرية في خوزستان بسبب الفيضانات

جهينة نيوز:

أجبر خطر الفيضانات في إيران الحكومة على إصدار أمر بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن محافظ خوزستان، سوش عدنان قاضي، القول إن القرى تقع بالقرب من نهري الدز والكرخية.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، قد أعلن أن حصيلة السيول في البلاد بلغت 45 شخصا.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.