كيف نظمت هذه الأم حياتها مع أبنائها الــ16

جهينة نيوز:

وضعت أمٌّ لـ16 ولداً برنامجاً لتمنع الفوضى في منزلها والتأكد من قيام الفتيان التسعة والبنات السبع بأعمال منزلية.

وبحسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني، حملت جيني بونيل، الزوجة في أكبر أسرة في أوستراليا، شعار "إذا كنت تعيش هنا، فأنت تعمل هنا"، وطبّقت هذا الشعار على أفراد عائلتها. وتعتقد جيني أن طريقتها هذه يمكن أن تساعد الآباء من أسر أصغر.

وقد وضعت هي وزوجها راي برنامجاً للأعمال المنزلية ليتّبعه أطفالهما عندما يبلغون الثماني سنوات حتى يتمكّنوا من تعلّم المهارات والعادات المهمة للمستقبل.

ونشرت جيني أخيرًا مقطع فيديو على قناتها على YouTube لتوضح كيف تجعل أطفالها يقومون بالأعمال المنزلية. وأكّدت للمشاهدين أن الجواب هو قائمة وظائف سهلة الاستخدام.

وشرحت أنّ الجميع يتّبع البرنامج مع المشاركة في الاجتماع الأسبوعي لمناقشة برنامج كل فرد. إذ يحصل كل طفل على وظائف مختلفة.

يذكر أنّ الزوجين هما والدان لـ16 ولداً تراوح أعمارهم بين الـ4 و الـ28 سنة