بالصور.. أكبر قطعة برغر في العالم

جهينة نيوز:

عرض أغلى برغر في العالم للبيع في مطعم بطوكيو بسعر 700 جنيه إسترليني أي نحو 913 دولاراً، وفق ما ذكر موقع "ميرور البريطاني.

وأعدّ الشيف باتريك شيمادا الذي يعمل في مطعم Oak Door لشرائح اللحم في منطقة روبونجي بطوكيو، هذا "البرغر الذهبي العملاق" الذي سيبقى في قائمة الطعام حتى حزيران.

ويتكوّن "Golden Giant Burger" من 1 كيلغ من لحم البقر وشرائح من لحمة كبد الإوز الدهنية والخس وجبنة الشيدر والطماطم والبصل وغيرها من المكوّنات. أمّا الخبزة الضخمة، التي يبلغ عرضها 15 سنتم وطولها 25,4 سنتم، فهي محمّرة كالذهب.

وأعدّ الشيف بارتيك هذا البرغر للاحتفال بتتويج الإمبراطور الياباني الجديد، ولي العهد الأمير ناروهيتو. وكتب على موقع الفندق في الإنترنت: "كشاب من الجيل الياباني الرابع، يشرّفني أن أشهد على هذا التغيير المثير في عصر الامبراطورية أثناء عملي في اليابان . في الوقت الذي كنتُ أفكر فيه كيف يمكنني المساهمة في هذه الفرصة والاحتفال، توصّلتُ إلى فكرة عن Golden Giant Burger".