نجم الروك المكسيكي ينتحر بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على قاصر

جهينة نيوز:

انتحر أرماندو فيجا جيل (64 عاماً) مؤسس وعازف جيتار فرقة بوتليتا دي خيريث لموسيقى الروك أمس بعدما نشر خطاب انتحار في "تويتر" يقول فيه إنه اتُهم بالاعتداء الجنسي على قاصر بشكل زائف ومجهول.

وأكدت السلطات العثور على فيجا جيل متوفياً في منزله بمكسيكو سيتي.

وقال الموسيقي إنه اُتهم عبر هاشتاغ( مي تو مكسيكان ميوزيشانز) بالتحرش والاعتداء على امرأة عندما كانت في الثالثة عشرة.

ولفت فيجا جيل في خطابه: "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف... دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان رئيسي عن براءتي. أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".

وأنهى فيجا جيل خطابه قائلاً: "لا تلوموا أي شخص على وفاتي، إن هذا الانتحار قرار واعٍ، وطوعي، وحر، وشخصي".