بالصور..في باكستان.. رفضت الرقص أمام أصدقاء زوجها فعراها وضربها وحلق شعرها

جهينة نيوز:

ألقت الشرطة الباكستانية على رجل بتهمة تعذيب زوجته، بعد أن جردها من ملابسها وضربها وحلق شعر رأسها، لأنها رفضت الرقص أمام أصدقائه.

وظهرت أسماء عزيز في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تتحدث عن قصتها وكانت الرضوض ظاهرة على وجهها مع الرأس الأصلع، وطلبت من الناس مساعدتها لتحقيق العدالة.

وقالت أسماء إن زوجها ميان فيصل وأصدقاءه غضبوا، بعد أن رفضت أن ترقص لهم، مؤكدة أنها أهينت بعد أن أزال جميع ملابسها وحلق رأسها، ثم استخدم أنابيب حديدية لضربها.

وأضافت: “أخذ ملابسي أمام موظفيه، ومن ثم احتجزني رفاقه ليقوم بحلق شعري ومن ثم حرقه.. لقد تضرجت ملابسي بالدماء، كنت مقيدة بخرطوم، وعلقت من المروحة حيث هددت بالشنق عارية”.

وأشارت أسماء الى أن زوجها كان يضربها باستمرار، وغالبا ما كان يدعو أصدقاءه “المبتذلين” لحضور حفلات يقيمها في منزلهم.