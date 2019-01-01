النفط عند أعلى مستوى في 2019 بعد بيانات صينية قوية والتهديد بعقوبات على إيران

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2019 اليوم الثلاثاء مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية وإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وانقطاع الإمدادات الفنزويلية.

وزاد خام القياس العالمي برنت 32 سنتا أو 0.5 في المئة ليصل إلى 69.33 دولار للبرميل وذلك بعد أن لامس مستوى 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 في المئة لتصل إلى 61.89 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا لأول مرة منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضا أفضل من المتوقع في مارس ، مما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير .

وأبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين أمس الاثنين بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

كما أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.