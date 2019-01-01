أنصار الله تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش شمال غربي اليمن

جهينة نيوز:

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش اليمني في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز "بدر1 بي" على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حيران".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في العام الماضي، امتلاكها تقنيات متطورة للصواريخ الباليستية الذكية، مشيرة إلى أن امتلاك تقنية الصواريخ الذكية والصاروخ "بدر 1 — P" الذكي، جاء بعد تجارب عديدة في الميدان.

وذكرت أنه "على العدو أن يدرك أنه أمام يمن باليستي لن يحول بينه وبين امتلاك القوة الدفاعية حائل. وصاروخ "بدر1 بي" باليستي مطور من الصاروخ المحلي بدر واحد، ويعمل بالوقود الصلب وبدقة عالية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.