انغام ضيفة في قناة معادية للسياسة المصرية...فهل تقع في مأزق كغيرها من فناني مصر؟

جهينة نيوز:

قال الإعلامي محمد الباز، إن المطربة أنغام، ظهرت في برنامج غنائي مع مروان خوري على قناة معادية لمصر، مضيفا:(هناك من يعتبر أنغام صوت مصر الأول، وظهورها في قناة معادية لمصر يضع الكثير من علامات الاستفهام).

وأضاف الباز في برنامجه (90 دقيقة) المذاع على قناة (المحور)، قائلا: (الموزع أحمد أبراهيم زوج انغام، أكد أنها كانت تشارك مروان خوري في تقديم برنامج في أبو ظبي وسجلت الحلقة معه معتقدة أن البرنامج سيذاع على قناة لبنانية وليس على قناة إخوانية تبث من لندن)

وتابع:( على أنغام إصدار بيان لتبرئة نفسها من الظهور على قناة إخوانية وتؤكد على أنها لم تكن تعلم بأنها قناة إخوانية على الرغم من أنه كان يتم التنويه إلى الحلقة قبل عرضها بيومين)، مضيفا:(لو أنغام معتقدة أنها مجرد حنجرة وصوت جيد يجب أن تعتزل الغناء لأن هناك علاقة بين الفن والسياسة وهذا ما شهدناه في أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ المرتبطة بالحرب التي كانت تخوضها مصر).