المشاهد الجريئة في مسلسل الهيبة" الحصاد" هل تثير جدلا عنه

جهينة نيوز:

يبدو أن تغييراً تاماً سيطرأ على شخصية “جبل” التي يؤديها الممثل تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة الحصاد”. وأشارت المعلومات الى أن الأحداث الجديدة التي يشهدها الجزء الجديد ستفاجئ الجمهور.

في التفاصيل التي ذكرتها احدى المجلات الفنية، سيتضمن المسلسل بعض المشاهد الجريئة بين أبطاله، جبل والصحفية “نور رحمة”، التي تلعب دورها الفنانة سيرين عبدالنور.

هذا وكانت سيرين عبدالنور قد صرحت على انستغرام أن هناك مشهدين جريئين يجمعانها مع تيم حسن اللذين تربطهما قصة حب قوية تقلب مسار شخصية جبل القوية ضمن الأحداث.

ومن المتوقع أن تسبب هذه المشاهد جدلاً واسعاً عند عرضها، ما يثير مخاوف أبطال المسلسل من ردة فعل جمهور رمضان.

اشارة الى أن تيم حسن كان قد نشر أول صورة له من الجزء الثالث لمسلسل “الهيبة-الحصاد” على إنستغرام لتشويق جمهوره لمتابعة المسلسل قبل عرضه.