أمريكا وكوريا الجنوبية يواصلان اتصالاتهما مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أن وزير خارجيتها مايك بومبيو ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، ناقشا في الاجتماع الذي جرى بينهما نهاية الأسبوع الماضي في واشنطن، اتصالات كل منهما مع كوريا الشمالية.

وقالت الخارجية في بيان: إن "الوزيران ناقشا الجهود المنسقة لتحقيق نزع سلاح نووي شامل ونهائي قابل للتنفيذ لكوريا الشمالية، وأعلما بعضهم البعض عن اتصالات بلديهما [الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية] مع كوريا الشمالية".

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير الماضي، دون توقيع وثيقة مشتركة.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال القمة الأخيرة، على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

وأعلن ترامب، في الأول من آذار/مارس الجاري، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق باجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل مقابل إلغاء العقوبات، في حين يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على نزع السلاح النووي من بعض المواقع فقط، مقابل إلغاء جزئي للعقوبات المفروضة على بلاده.