13 حافلة نقل جديدة لمحافظة ريف دمشق

الثلاثاء, 2 نيسان 2019 الساعة 09:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

13 حافلة نقل جديدة لمحافظة ريف دمشق

جهينة نيوز:

بين عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف، أن لجنة نقل الركاب الفرعية تواصل تأمين مواصلات النقل للمواطنين على جميع الخطوط، حيث عقدت اللجنة اجتماعها لبحث هذا الموضوع وكيفية العمل على المساهمة بحل جزء من إشكالية النقل اليومية التي يتعرض لها المواطن.

وأوضح خلف أنه تم استلام 20 حافلة جديدة لنقل الركاب لمحافظتي دمشق وريفها من قبل وزارة الإدارة المحلية، منها 13 حافلة لمحافظة ريف دمشق، حيث تم توزيع أربع حافلات لمدينة جرمانا، وحافلتين لمدينة قطنا، وحافلتين لصحنايا وأشرفيتها، كذلك تم توزيع حافلتين لضاحية قدسيا والباردة، وحافلة واحدة لقرى الأسد، وأخرى لضاحية الأسد، ومثلها لجديدة عرطوز. كما أشار إلى أنه تم فرز حافلتين لمدينة الكسوة، من الحافلات القديمة التي تم إعادة تأهيلها، منوهاً بأن هناك متابعة مستمرة للوقوف عند جميع الخطوط التي تعاني من ازدحام، بغية تأمين وسائل النقل لها، مؤكداً أنه خلال فترة سيتم تجاوز مشلكة النقل والاختناقات على جميع خطوط المحافظة.


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